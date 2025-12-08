Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Росіяни пошкодини на Херсонщині пошту, АЗС та будинки

В області поранені двоє людей. 

Росіяни пошкодини на Херсонщині пошту, АЗС та будинки
Фото: Вікіпедія

Упродовж доби російська армія поранила двох людей на Херсонщині. Пошкоджені будинки, АЗС та пошта. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Новотягинка, Токарівка, Софіївка, Берислав, Зміївка, Новоолександрівка, Золота Балка, Гаврилівка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка,  Нововоронцовка, Осокорівка, Республіканець, Саблуківка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили поштове відділення та автозаправну станцію. 

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 7 "Shahed".

Вчора зі звільнених громад регіону  евакуювали 5 людей. 

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – написав Прокудін. 
