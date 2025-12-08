Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія ворога за добу втратила 810 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 181 680 осіб. 

Армія ворога за добу втратила 810 солдатів
Війна зРосією
Фото: Генштаб

Упродовж доби російські війська втратили 810 солдатів, 2 танки, бойову броньовану машину, 10 артилерійських систем, 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 181 680 (+810) осіб 
  • танків – 11 403 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 689 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 917 (+10) од.
  • РСЗВ – 1 562 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 431 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 457 (+530) од.
  • крилаті ракети – 4 058 (+4) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 182 (+47) од.
  • спеціальна техніка – 4 018 (+3) од.

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.
﻿
