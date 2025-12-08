Армія ворога за добу втратила 810 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.25 орієнтовно склали:

Упродовж доби російські війська втратили 810 солдатів, 2 танки, бойову броньовану машину, 10 артилерійських систем, 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 181 680 осіб.

