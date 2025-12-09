НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСуспільствоВійна

ДШВ підтвердили переміщення на більш вигідні рубежі у районі Мирнограду

Йдеться про район населених пунктів Лисівка та Сухий Яр.

ДШВ підтвердили переміщення на більш вигідні рубежі у районі Мирнограду
Прапор ДШВ, ілюстративне фото
Фото: ДШВ

Ситуація у районі Мирнограду Донецької області залишається складною, але підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі.

Про це повідомила пресслужба 7 корпуса ДШВ.

“За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі. Маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про проведення операції певний час не оприлюднювалася, щоб уникнути ризиків зриву її виконання.

В ДШВ розповіли, що окупанти активно обстрілюють Мирноград з КАБами - минулого тижня росіяни скинули на місто 21 авіабомбу.

Також ворог намагається проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника.

Минулої доби в районі Мирнограду підрозділи Сил оборони ліквідували 17 окупантів, ще одного взяли в полон, він був затриманий під час спроби знайти їжу.
﻿
