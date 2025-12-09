Росіяни атакували Україну ракетами
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
​На Закарпатті вилучили 36 тисяч пачок сигарет, які ввозили як "гуманітарку" для ЗСУ

На Закарпатті вилучили 36 тисяч пачок сигарет, які ввозили як "гуманітарку" для ЗСУ

​На Закарпатті вилучили 36 тисяч пачок сигарет, які ввозили як "гуманітарку" для ЗСУ
Детективи БЕБ
Фото: БЕБ

На одному з пунктів пропуску в Закарпатській області вилучили понад 36 тисяч пачок контрабандних сигарет, які намагалися ввезти в Україну без акцизних марок.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки

Сигарети завозили під виглядом гуманітарної допомоги. Керівник однієї з благодійних організацій подав на митниці документи, які начебто підтверджували, що вантаж призначений для військової частини.

"Після звернення митників військові офіційно повідомили, що вони не надавали запиту на отримання допомоги у вигляді сигарет і з цією організацією не співпрацюють", - зазначили в БЕБ.

Після перевірки детективи вилучили тютюнові вироби та транспортний засіб, яким їх перевозили. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-4 КК (контрабанда підакцизних товарів, вчинена групою осіб за попередньою змовою або у великому розмірі).
