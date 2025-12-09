На Закарпатті вилучили 36 тисяч пачок сигарет, які ввозили як "гуманітарку" для ЗСУ

На одному з пунктів пропуску в Закарпатській області вилучили понад 36 тисяч пачок контрабандних сигарет, які намагалися ввезти в Україну без акцизних марок.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Сигарети завозили під виглядом гуманітарної допомоги. Керівник однієї з благодійних організацій подав на митниці документи, які начебто підтверджували, що вантаж призначений для військової частини.

"Після звернення митників військові офіційно повідомили, що вони не надавали запиту на отримання допомоги у вигляді сигарет і з цією організацією не співпрацюють", - зазначили в БЕБ.

Після перевірки детективи вилучили тютюнові вироби та транспортний засіб, яким їх перевозили. Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-4 КК (контрабанда підакцизних товарів, вчинена групою осіб за попередньою змовою або у великому розмірі).