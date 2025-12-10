Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
NGL Media: тисячі авто, які завозять в Україну як гуманітарну допомогу, потрапляють на комерційний ринок

Розслідувачі з’ясували, що у подібних схемах фігурують сотні благодійних фондів. За оцінками журналістів, державний бюджет вже недоотримав щонайменше 570 млн грн митних платежів.

NGL Media: тисячі авто, які завозять в Україну як гуманітарну допомогу, потрапляють на комерційний ринок
ілюстративне фото
Фото: pixabay

Журналісти NGL.media встановили, що тисячі автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для військових, потрапляють на комерційний ринок. 

Аналіз майже 100 тисяч VIN-кодів за 2023–2025 роки показав: щонайменше 4545 таких машин (близько 5%) продавалися на AUTO.RIA. Реальні масштаби — значно більші, зауважують журналісти. 

У схемах фігурують сотні благодійних фондів. Лідер — київська організація «Любов Рідної Землі», з понад 190 авто у продажу. У ТОП також «Апостола Андрія Первозванного», «Незламність.УА», «Всі сили для перемоги!» та «Вільна нація». Деякі машини продавали навіть після ввезення на баланс органів місцевого самоврядування чи військових адміністрацій.

Продаж гуманітарної допомоги є кримінальним злочином (ст. 201-2 ККУ), за який під час воєнного стану передбачено щонайменше п’ять років ув’язнення. Водночас реальні вироки здебільшого обмежуються умовними строками чи штрафами.

За оцінками NGL.media, державний бюджет вже недоотримав щонайменше 570 млн грн митних платежів. Найчастіше за гуманітарною схемою ввозять старі авто, втім серед них — понад 4 тис. нових машин 2023–2025 років, включно з дорогими пікапами та позашляховиками.

З 2026 року запрацюють законодавчі зміни, які мають ускладнити зловживання: для ввезення авто фонди повинні будуть отримати статус «верифікованої гуманітарної організації».
