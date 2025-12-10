Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід детективу НАБУ Гусарову

Йому інкримінують співпрацю з агентом ФСБ, що нібито відбувалася до 2015 року, тобто до того, як він почав працювати в Бюро.

Суд змінив запобіжний захід детективу НАБУ Віктору Гусарову, підозрюваному в співпраці з ФСБ Росії. Замість утримання під вартою він перебуватиме під домашнім арештом, передає Суспільне.

Гусаров був затриманий влітку, на тлі тиску на НАБУ і САП і спроби їх підпорядкування генпрокурору. Його утримували під вартою п'ять місяців – з 22 липня.

Сторона захисту вважає, що детектив був затриманий за надуманими звинуваченнями. Сторона обвинувачення стверджує, що Гусаров нібито передавав куратору з ФСБ дані з бази МВС. Це відбувалося ще до того, як він працював у НАБУ.

Центр протидії корупції уточнює, що про зміну запобіжного на цілодобовий домашній арешт зараз клопотала сторона обвинувачення, яка після наради з органом досудового слідства вирішила, що ризик відсутній. Адвокати просили про нічний домашній арешт або особисте зобов'язання, оскільки в його доньки запланована операція і він сам має проблемні питання зі здоров'ям.

"Після ранкової наради прокурорів із органом досудового розслідування (ймовірно, мова йде саме про СБУ), зʼясувалось, що ризиків для тримання детектива в СІЗО більше нема. Хоча ще в пʼятницю були", – повідомили в ЦПК.

Справа Віктора Гусарова

Віктор Гусаров працював в підрозділі НАБУ Д-2. В липні СБУ затримала його за звинуваченням у роботі на спецслужби ворога. Нібито він мав куратора – ексзаступника керівника охорони Віктора Януковича. Служба безпеки заявила, що задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. Затриманому працівнику НАБУ повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду (ч. 1 ст. 111) та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362).

У НАБУ, коментуючи закиди, сказали, що СБУ проводила перевірку Гусарова ще в 2023-му. У період служби в МВС (2012–2015 роки, тобто до початку роботи в НАБУ), Гусаров пересилав електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО). У матеріалах зазначалося, що згаданий представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 по 2014 рік очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після анексії Криму ця особа перейшла на бік країни-агресора і з 2020 року працює у Федеральній службі охорони Росії. Після отримання таких даних НАБУ провело спільну перевірку з СБУ. Жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявили. Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей, сказали тоді в НАБУ.

Згодом в СБУ повідомили, що Гусаров нібито входив до однієї агентурної мережі, що й раніше викриті генерал Служби безпеки Валерій Шайтанов та військовий Нацгвардії.

Гусаров був не єдиним співробітником НАБУ, затриманим у липні. Також затримали Руслана Магамедрасулова, який брав участь в резонансному розслідуванні корупції в "Енергоатомі". Він, а також його батько, яким закидають намір торгувати технічними коноплями з Дагестаном, перебували під вартою аж до 3 грудня. Того дня Руслана звільнили під варти, його батька – раніше того ж тижня.