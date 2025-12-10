Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Сирський повідомив про завершення переходу на корпусну систему

Він заявив, що всі корпуси прийняли свої смуги відповідальності. 

Сирський повідомив про завершення переходу на корпусну систему
Перший корпус Нацгвардії “Азов”
Фото: Перший корпус Нацгвардії “Азов”

Українська армія повністю перейшла на корпусну систему. Про це головком Олександр Сирський розповів на зустрічі з журналістами.

Першим кроком було розвантаження системи управління колишніх ОТУ і ОСУВ. Усі корпуси прийняли свої смуги відповідальності, отримали закріплені комплекти військ.

"Корпуси вже набули досвіду і впевнено проводять визначені операції. Ті з командирів, хто не мав достатнього досвіду, замінені. Ті ж, хто має досвід і необхідні здібності, реально справляються зі своїми завданнями. Низка молодих командирів корпусів демонструють стійкість, упевнене управління своїми військами, творчий підхід до планування бойових дій", – сказав він.

За словами Олександра Сирського, наступним етапом є приведення корпусних комплектів у відповідність до фактичного складу самого корпусу. 

"Уже почалася ротація бригад у корпусах. Зрозуміло, що з огляду на інтенсивність бойових дій цей процес він іде там, де дозволяє обстановка. Але цей процес запущений", – стверджує він.

  • Перехід на корпусну систему розпочали минулого року. Саме її, а не дивізійну модель, командування армії визначило найоптимальнішою. 
  • Загалом планували створити 18 корпусів: 13 у Сухопутних військах, два у Десантно-штурмових військах, один у морській піхоті й два у Національній гвардії.
  • Водночас корпусна система зазнає критики деяких військових і аналітиків, які вважають, що під виглядом реформи суть управління армією не змінюється.
