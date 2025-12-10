Сирський повідомив про завершення переходу на корпусну систему

Він заявив, що всі корпуси прийняли свої смуги відповідальності.

Українська армія повністю перейшла на корпусну систему. Про це головком Олександр Сирський розповів на зустрічі з журналістами.

Першим кроком було розвантаження системи управління колишніх ОТУ і ОСУВ. Усі корпуси прийняли свої смуги відповідальності, отримали закріплені комплекти військ.

"Корпуси вже набули досвіду і впевнено проводять визначені операції. Ті з командирів, хто не мав достатнього досвіду, замінені. Ті ж, хто має досвід і необхідні здібності, реально справляються зі своїми завданнями. Низка молодих командирів корпусів демонструють стійкість, упевнене управління своїми військами, творчий підхід до планування бойових дій", – сказав він.

За словами Олександра Сирського, наступним етапом є приведення корпусних комплектів у відповідність до фактичного складу самого корпусу.

"Уже почалася ротація бригад у корпусах. Зрозуміло, що з огляду на інтенсивність бойових дій цей процес він іде там, де дозволяє обстановка. Але цей процес запущений", – стверджує він.