Сирський повідомив про завершення переходу на корпусну систему

Українська армія повністю перейшла на корпусну систему. Про це головком Олександр Сирський розповів на зустрічі з журналістами.
Першим кроком було розвантаження системи управління колишніх ОТУ і ОСУВ. Усі корпуси прийняли свої смуги відповідальності, отримали закріплені комплекти військ.
"Корпуси вже набули досвіду і впевнено проводять визначені операції. Ті з командирів, хто не мав достатнього досвіду, замінені. Ті ж, хто має досвід і необхідні здібності, реально справляються зі своїми завданнями. Низка молодих командирів корпусів демонструють стійкість, упевнене управління своїми військами, творчий підхід до планування бойових дій", – сказав він.
За словами Олександра Сирського, наступним етапом є приведення корпусних комплектів у відповідність до фактичного складу самого корпусу.
"Уже почалася ротація бригад у корпусах. Зрозуміло, що з огляду на інтенсивність бойових дій цей процес він іде там, де дозволяє обстановка. Але цей процес запущений", – стверджує він.
- Перехід на корпусну систему розпочали минулого року. Саме її, а не дивізійну модель, командування армії визначило найоптимальнішою.
- Загалом планували створити 18 корпусів: 13 у Сухопутних військах, два у Десантно-штурмових військах, один у морській піхоті й два у Національній гвардії.
- Водночас корпусна система зазнає критики деяких військових і аналітиків, які вважають, що під виглядом реформи суть управління армією не змінюється.