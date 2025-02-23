Корпусна система управління ЗСУ вже довела ефективність та буде сприяти перемозі, — Головнокомандувач Сирський

Перехід ЗСУ на корпусну систему управління розпочали ще минулого року.

За короткий термін буде забезпечено управління ще певної кількості корпусів. Та призначено найбільш підготовлених офіцерів.

Про це на форумі «Україна. Рік 2025» заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Ми постійно робимо висновки з досвіду ведення бойових дій. Одне із питань — це підвищення якості управління. І воно полягає також в удосконаленні самої структури органів управління... Тому ми переходимо на структуру корпусів і цей процес продовжується», — заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Він нагадав, що перехід ЗСУ на корпусну систему управління розпочали ще минулого року.

«Була розроблена концепція реорганізації Збройних Сил України в умовах війни. Звичайно, ми розібралися та вивчили всі моделі. Це корпусна модель, це дивізійна модель. В наших умовах вона найбільш оптимальна і найбільш ефективна. Тому ми плануємо створити певну кількість корпусів. П'ять вже з них створені. Вони показали свою ефективність. Цей процес триває. За короткий термін ми забезпечимо управління ще певної кількості корпусів шляхом призначення до них найбільш підготовлених офіцерів», — додав Сирський.

З його слів, корпуси формуються на основі операційних команд, штабів, окремих бригад, шляхом їх масштабування.

«На посади командирів корпусів були призначені найбільш підготовлені офіцери, в першу чергу з числа командирів бригад, які показали свою ефективність. Тому цей процес триває і я сподіваюсь, що він нам дасть відповідні переваги. Ми зможемо значно підняти ефективність управління. Ну і, звичайно, це буде сприяти загальній нашій перемозі», — сказав Сирський.

За інформацією головного редактор Цензор.net Юрія Бутусова, уже призначені 18 командирів корпусів.

13 корпусів створюють у сухопутних військах, два корпуси — десантно-штурмових, один — морської піхоти, два — Нацгвардії. Створення ще двох корпусів у складі Сил територіальної оборони ЗСУ, за його інформацією, під питанням.

Більшість корпусів складатимуться з п’яти бригад, один корпус із семи бригад.

Серед командирів корпусів: чинний командувач ОТУ “Донецьк” бригадний генерал Олександр Тарнавський, бригадний генерал Сергій Перець, командир тактичної групи “Покровськ полковник Олександр Бакулін, командир 58 бригади, полковник Руслан Шевчук, командир 10-ї гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” Роман Дармограй, командир 5 окремої штурмової бригади полковник Василь Матіїв, командир 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Дмитро Волошин, командир 3-ї окремої штурмової бригади полковник Андрій Білецький, командир 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” Денис Прокопенко, командир бригади НГУ “Хартія” полковник Ігор Оболенський, командувач ОТУ “Луганськ ”бригадний генерал Сергій Сірченко.

Нагадаємо, на початку лютого 2025 року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про початок переходу на корпусну структуру армії.