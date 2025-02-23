Свириденко: на окупованій території корисних критичних матеріалів – на $350 млрд

Україна має запаси титану, літію, урану і рідкісноземельних металів, сказала віцепремʼєрка Юлія Свириденко на форумі “Україна. Рік 2025”, відповідаючи на запитання LB.ua

Завданням є не просто експорт сировини, а залучення інвестицій у переробку і розробку родовищ. Насамперед треба оновити геологічну інформацію.

“І, звичайно, залучити інвесторів у переробну промисловість. На тимчасово окупованій території корисних критичних матеріалів знаходиться на суму близько $350 млрд. Ми розуміємо, що ці ресурси, якими володіє агресор. Той же титан використовується для авіаційної галузі, для оборонної галузі, медичної галузі, буде використовуватися проти нас у цій боротьбі. Звичайно, що наша задача – зробити так, щоб ті копалини і ті розвідані запаси, які є на території України, підтвердити і залучити туди інвесторів. Знову ж таки, для переробки, а не просто для експорту сировини. Про що ми дуже багато говоримо”, – сказала вона.