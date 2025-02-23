Свириденко: на окупованій території корисних критичних матеріалів – на $350 млрд

Україна має запаси титану, літію, урану і рідкісноземельних металів, сказала віцепремʼєрка Юлія Свириденко на форумі “Україна. Рік 2025”, відповідаючи на запитання LB.ua
Завданням є не просто експорт сировини, а залучення інвестицій у переробку і розробку родовищ. Насамперед треба оновити геологічну інформацію.
“І, звичайно, залучити інвесторів у переробну промисловість. На тимчасово окупованій території корисних критичних матеріалів знаходиться на суму близько $350 млрд. Ми розуміємо, що ці ресурси, якими володіє агресор. Той же титан використовується для авіаційної галузі, для оборонної галузі, медичної галузі, буде використовуватися проти нас у цій боротьбі. Звичайно, що наша задача – зробити так, щоб ті копалини і ті розвідані запаси, які є на території України, підтвердити і залучити туди інвесторів. Знову ж таки, для переробки, а не просто для експорту сировини. Про що ми дуже багато говоримо”, – сказала вона.
- Україна готується укласти угоду зі США щодо розробки родовищ корисних копалин.
- Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.
- Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції.
- Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.
- Днями стало відомо, що у знову виправленому тексті угоди внесли «суттєві покращення» і документ відповідає українському законодавству. Деякі статті, зокрема, що угода перебуває під юрисдикцією суду Нью-Йорка, були видалені.
- Станом на вечір 21 лютого чиновники від США та України вели переговори щодо документа, намагаючись зупинити погіршення відносин між обома державами. Спецпредставник США Кіт Келлог на той момент перебував у Києві, де зустрічався із помічниками українського президента.
- 22 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не готовий підписати зі США угоду про корисні копалини, оскільки українська сторона бачить "низку проблемних питань" у проєкті угоди. Документ недосконалий: він містить лише односторонні зобов’язання для нашої держави.