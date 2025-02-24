НАБУ зазвало найменший і найбільший хабар у 2024 році: 15 тисяч грн і 1,7 млн доларів

За минулий рік НАБУ і САП повідомили про підозру у хабарництві за участі топпосадовців у 17 кримінальних провадженнях.

У 2024 році хабарі варіювалися від незначних до досить великих, а у ролі хабарників виступали судді, депутати, топпосадовці державних органів, представники адвокатури.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Найменший хабар - 15 тис. грн - одержав депутат облради - голова бюджетного комітету, за сприяння у виділенні військовослужбовцю матеріальної допомоги на лікування.

Найбільший - 1,7 млн доларів, які пропонували за призначення "потрібних осіб" на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем.

Загалом за минулий рік НАБУ і САП повідомили про підозру у хабарництві за участі топпосадовців у 17 кримінальних провадженнях.

Як повідомляли в ДПСУ, впродовж 2024 року прикордонники припинили 436 спроб підкупу на суму понад 7,1 млн грн.