​Тепер ми — ваше НАТО. Другий день Мюнхена
​Тепер ми — ваше НАТО. Другий день Мюнхена
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
ГоловнаСуспільствоЖиття

ДБР викрило в Миколаївському ТЦК схему "заробітку" на родичах мобілізованих

13 лютого правоохоронці затримали працівника ТЦК зі спільником під час одержання грошей від родичів військовозобов'язаного.

ДБР викрило в Миколаївському ТЦК схему "заробітку" на родичах мобілізованих
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського РТЦК та СП, який зі спільником вимагав гроші з сімей військовозобов’язаних.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Гроші вимагали у родичів чоловіків, яких доставляли для перевірки військово-облікових документів. Якщо за ними приїжджали їхні родичі, то до них підходив цивільний спільник працівника ТЦК та пропонував за гроші "вирішити питання". 

За 4,5 тисячі доларів ділки обіцяли вплинути на посадовців та відпустити військовозобов’язаного додому.

13 лютого правоохоронці затримали працівника ТЦК зі спільником під час одержання грошей від родичів мобілізованого, який вже вступив до лав ЗСУ. Про те, що з його родини вимагали гроші він дізнався тільки після затримання учасників оборудки.

Співробітнику ТЦК та його спільнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies