ДБР викрило в Миколаївському ТЦК схему "заробітку" на родичах мобілізованих

13 лютого правоохоронці затримали працівника ТЦК зі спільником під час одержання грошей від родичів військовозобов'язаного.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського РТЦК та СП, який зі спільником вимагав гроші з сімей військовозобов’язаних.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Гроші вимагали у родичів чоловіків, яких доставляли для перевірки військово-облікових документів. Якщо за ними приїжджали їхні родичі, то до них підходив цивільний спільник працівника ТЦК та пропонував за гроші "вирішити питання".

За 4,5 тисячі доларів ділки обіцяли вплинути на посадовців та відпустити військовозобов’язаного додому.

13 лютого правоохоронці затримали працівника ТЦК зі спільником під час одержання грошей від родичів мобілізованого, який вже вступив до лав ЗСУ. Про те, що з його родини вимагали гроші він дізнався тільки після затримання учасників оборудки.

Співробітнику ТЦК та його спільнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.