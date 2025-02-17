У Києві поліцейські викрили адміністраторку ТСЦ та посадовців автошкіл у незаконних махінаціях

У Києві поліцейські припинили кілька незаконних махінацій у ТСЦ

У Києві правоохоронці викрили адміністратора територіального сервісного центру у незаконних махінаціях. Також оголосили підозри посадовцям автошкіл.

Як повідомили у Нацполіції, маючи доступ до системи керування чергою, адміністраторка створювала фіктивні талони для "своїх" та змінювала статус резервних талонів, призначених лише для пільговиків. Зловмисниця фіктивно відмічала в системі швидке обслуговування пільговиків, а звільнені місця віддавала потрібним їй клієнтам.

"Правоохоронці зібрали докази протиправної діяльності жінки та оголосили їй про підозру за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї ) Кримінального кодексу України", – зазначили у поліції.

За вчинене зловмисниці загрожує до 6 років позбавлення волі.

Фото: Нацполіція У столиці викрили махінації у ТСЦ

Інших ділків разом із столичними поліцейськими викрили оперативники ДВБ. Вони взялися допомогти жінці отримати водійське посвідчення категорії «А». Організував махінацію мешканець Києва – так званий бігунок з ТСЦ. Для реалізації задуманого він домовився з керівниками двох автошкіл.

Спільники оформили клієнтку на фіктивне навчання у автошколі. А після закінчення курсу, видали свідоцтво. Хоча насправді жінка відвідувала школу лише на папері.

Також, прикриваючись нібито зв’язками у ТСЦ, він обіцяв домовитись про позитивну оцінку на іспитах з водіння для отримання водійського посвідчення.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції бігунку вручили підозру ще влітку 2024 року. Наразі слідчі Печерського управління поліції оголосили про підозру двом його спільникам – посадовцям автошкіл.

Одному з них інкримінують підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі юридичної особи приватного права (ч.4 ст.27 ч.1 ст.368-3) Кримінального кодексу України. Санкція статті – до 2 років позбавлення волі.

Іншому оголошено про підозру за: ч.3 ст.368-3 (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ч.1 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.