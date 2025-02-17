У ніч на 17 лютого ворог вчергове дронами атакував Київщину. Пошкодження зафіксували у чотирьох районах області.

"Чергова нічна ворожа атака за допомогою БпЛА на Київщину. Під ударом мирні населені пункти. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", – написали у ОВА і додали, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Проте унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці.

Пошкодження фіксують у чотирьох районах.

Обухівщина: пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.

⁠Вишгородщина: унаслідок атаки сталося загорання приміщення виробничого цеху. Пожежа оперативно ліквідована.

Фастівщина: загорання складського приміщення. Пожежа ліквідована.

Бориспільщина: пошкоджено приватний будинок.

Фото: Київська ОВА Наслідки ворожої атаки на Київщину

Фото: Київська ОВА Наслідки ворожої атаки на Київщину

Уночі росіяни атакували Запоріжжя 10 безпілотниками. У Сумах через ворожий дрон пошкоджене СТО, а у Херсоні через російські обстріли частково відсутнє електропостачання.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків терористичної атаки ворога.