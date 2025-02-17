«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
Ситуація на фронті. Вогник надії
Ситуація на фронті. Вогник надії
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
ГоловнаСуспільствоВійна

У чотирьох районах Київщини є пошкодження через дронову ворожу атаку

Унаслідок обстрілу постраждав чоловік.

У чотирьох районах Київщини є пошкодження через дронову ворожу атаку
Наслідки ворожої атаки
Фото: Київська ОВА

У ніч на 17 лютого ворог вчергове дронами атакував Київщину. Пошкодження зафіксували у чотирьох районах області. 

"Чергова нічна ворожа атака за допомогою БпЛА на Київщину. Під ударом мирні населені пункти. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", – написали у ОВА і додали, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. 

Проте унаслідок атаки в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 2003 року народження отримав травму руки. Вся необхідна медична допомога надана на місці.

Пошкодження фіксують у чотирьох районах.

  • Обухівщина: пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.
  • ⁠Вишгородщина: унаслідок атаки сталося загорання приміщення виробничого цеху. Пожежа оперативно ліквідована.
  • Фастівщина: загорання складського приміщення. Пожежа ліквідована.
  • Бориспільщина: пошкоджено приватний будинок.

Наслідки ворожої атаки на Київщину
Фото: Київська ОВА
Наслідки ворожої атаки на Київщину
Наслідки ворожої атаки на Київщину
Фото: Київська ОВА
Наслідки ворожої атаки на Київщину
Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків терористичної атаки ворога.

  • Уночі росіяни атакували Запоріжжя 10 безпілотниками. У Сумах через ворожий дрон пошкоджене СТО, а у Херсоні через російські обстріли частково відсутнє електропостачання.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies