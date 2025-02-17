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Росіяни атакували Запоріжжя 10 безпілотниками (доповнено)

По області за добу окупанти завдали 486 ударів. 

Росіяни атакували Запоріжжя 10 безпілотниками (доповнено)
наслідки ворожих обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 17 лютого росіяни атакували Запоріжжя 10 безпілотниками. Унаслідок цього вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання. 

Як повідомили у ОВА, попередньо без постраждалих. 

Згодом уточнили, що пошкоджені вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних та 6 приватних будинках, відсутнє електропостачання у кількох житлових будинках. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.

Комунальники "Запоріжремсервіс", комунального аварійно-рятувального загону, КП «Елуаш», рятувальники, соціальні працівники та благодійники з ночі задіяні в ліквідації наслідків. 

Загалом упродовж доби окупанти завдали 486 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Ворог здійснив 18 авіаційних ударів по Камʼянському, Лукʼянівському, Лобковому, Гуляйполю та Темирівці. 

282 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку. 

6 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку. 

180 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.

  • У Херсоні через російські обстріли частково відсутнє електропостачання у декількох районах. 
  • У Сумах через ворожий дрон пошкоджене СТО та авто, які перебували там. 
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