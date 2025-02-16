Окупанти вдарили по Центральному району Херсона, є потерпіла

Сьогодні близько 15:30 російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Центральному району Херсона.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Внаслідок обстрілу постраждала 74-річна жінка. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію.

“Потерпілу доправили до лікарні. Нині вона ‒ під наглядом медиків”, ‒ зазначили в ОВА.

Вчора російська армія вдарила по території школи у Дніпровському районі Херсона, потерпілих не було.

14 лютого через російські обстріли на Херсонщині одна людина загинула, ще 10 постраждали.