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Окупанти вдарили по Центральному району Херсона, є потерпіла

“Потерпілу доправили до лікарні.

Окупанти вдарили по Центральному району Херсона, є потерпіла
Фото: З відкритих джерел

Сьогодні близько 15:30 російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Центральному району Херсона.  

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Внаслідок обстрілу постраждала 74-річна жінка. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. 

“Потерпілу доправили до лікарні. Нині вона ‒ під наглядом медиків”, ‒ зазначили в ОВА.

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Вчора російська армія вдарила по території школи у Дніпровському районі Херсона, потерпілих не було.

14 лютого через російські обстріли на Херсонщині одна людина загинула, ще 10 постраждали.

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