ОСУВ "Хортиця": Сили оборони звільнили Піщане на Покровському напрямку

Завдяки ефективній співпраці підрозділів безпілотних систем та штурмовиків, Сили оборони витіснили ЗС РФ із села Піщане, що за три кілометри від Покровська на Донеччині.

Про це в ефірі Суспільного повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"Мова йде про село Піщане, з якого росіяни знову були вибиті. Там доволі давно йшли активні бойові дії, але, скажімо так, воно було в зоні, де постійно змінюється ситуація. Зараз росіяни отримали там серйозного удару, серйозне ураження, і це відбулося за рахунок, в тому числі, ефективної співпраці різних українських підрозділів "дроноводів", різних підрозділів БПЛА", — зазначив Трегубов.

За його словами, ця стратегія може стати основою для вибудови тієї системи взаємодії, яку "непогано були би масштабувати на інших напрямках фронту".

"Хоча, звісно, мова йде не тільки про дронщиків, а мова йде і про ефективні штурмові дії, тієї ж самої "Скали". Треба зазначити, що українські сили тут — молодці, що росіяни тут не змогли подолати українців в першу чергу за рахунок того, що їм не вистачило організованості, їм не вистачило конкурувати з українцями ані в небі, ані на землі", — наголосив Трегубов.