На Херсонщині унаслідок обстрілів РФ поранені поліцейські

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали житлові квартали Херсонщини з артилерії, реактивних систем залпового вогню та БпЛА.

Про це інформує поліція Херсонської області.

Під ворожими обстрілами були Херсон, Антонівка, Інженерне, Придніпровське та Садове. Там пошкоджень зазнали один багатоквартирний і чотири приватні будинки, два навчальні заклади, магазин та транспортні засоби.

Військові РФ атакували FPV-дроном поліцейських у Корабельному районі. Двоє правоохоронців отримали осколкові поранення. Вони перебувають у лікарні.

Унаслідок вибуху в Антонівці загинув 50-річний чоловік. Артилерійським вогнем пошкоджено вантажний автомобіль, магазин та приватний будинок.

Також у населеному пункті російські військові вдарили дроном по легковому автомобілю. На щастя, ніхто не постраждав. Били по Антонівці й із реактивних систем залпового вогню, пошкоджено приватний будинок.

Через артобстріл у Херсоні пошкоджено школу, багатоквартирний будинок та два приватні будинки.FPV-дрон атакував будівлю одного з університетів у Херсоні.