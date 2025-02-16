Армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Миколаєві

У ніч на 16 лютого російські війська масовано атакували місто Миколаїв. Унаслідок дронової атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"В ніч на 16 лютого ворог здійснив масовону атаку на місто. Внаслідок чого є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури, виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями", ідеться у повідомленні.

Унаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджень зазнали пʼять багатоквартирних будинків. Також пошкоджені щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік, його було госпіталізовано. Наразі стан постраждалого — задовільний.

У ніч на 16 лютого Сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили девʼять БпЛА типу "Shahed 131/136".