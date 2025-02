Головне за суботу, 15 лютого: 250 боєзіткнень, Мюнхенська безпекова конференція

За підсумками Мюнхенської безпекової конференції Група Семи (G7) випустила заяву, у якій зокрема підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки для України.

Серед іншого, члени Групи Семи обговорили руйнівну війну Росії проти України. Вони підкреслили свою відданість спільній роботі задля досягнення сталого миру та побудови сильної і процвітаючої України, а також підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки, які б унеможливили повторення війни.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 лютого кількість боїв на фронті за добу різко зросла – у два з половиною рази.

Від початку цієї доби відбулося 250 бойових зіткнень (для порівняння: за попередню добу відбулося 99 боїв). Найбільша активність на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 лютого – в новині.

Станом на 15:00 рятувальники ДСНС продовжували ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС.

Як повідомляв голова ДСНС Андрій Даник, горіння утеплювача не спостерігалося, верхолази проводили роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами.

Роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції — на висоті понад 100 метрів.

Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень.

Більше інформації – в новині.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія за умовами потенційного договору про припинення вогню має відійти щонайменше на кордони початку повномасштабного вторгнення (до 24 лютого 2022 року).

Про це він сказав в інтерв’ю Newsmax.

Президент України вважає, що президент США Дональд Трамп може досягнути цього за допомогою санкцій, заручившись підтримкою Європи, і надання зброї українцям: “ми її (зброю, - ред.) не використаємо, якщо Путін припинить війну”.

Докладніше – в новині.

Росія зменшила кількість своїх військових у Молдові. За оцінками України, нині там перебуває до 2500 контингенту і 1000-1500 росіян, сказав президент Володимир Зеленський у відповідь на питання кореспондентки lb.ua на Мюнхенській безпековій конференції.

Раніше на молдовській території було 5500-6000 людей. "Залишилося набагато менше, які сьогодні в більшості своїх охороняють склади зі зброєю. Якщо ви знаєте, Ковбасна (село зі складом – Ред.)", – сказав він.

Президент припустив, що виведення росіян відбувалося через аеропорт у Кишеневі.

Спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог повідомив, що ініційовані президентом США Дональдом Трампом переговори про завершення розв’язаної Росією війни проти України для швидкості ведуться двома треками – російським та українським, передає Інтерфакс-Україна.

Про це він сказав на 8-му Українському ланчі "Your country first — win with us" ("Твоя країна понад усе – перемагай з нами"), організованому Фондом Пінчука на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Келлог уточнив, що він працює на американсько-українсько-союзницькому треку, тоді як на російському треку працює спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!