Росіяни роблять лише косметичний ремонт фасадів будинків, тоді як всередині будинки залишаються непридатними для життя.

Під виглядом "відновлювальних" заходів в тимчасово-окупованому Маріуполі, окупанти розпочали демонтаж історичного центру міста, знищуючи будинки, які мають історичну цінність.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Таких будинків залишилися не так багато, оскільки значну частину міста окупанти своїми масованими обстрілами знищили до тла.

Відтак в центральній частині міста представники РОА додумалися дозволити проводити забудову так званого "нового" житла під іпотеку для росіян з депресивних регіонів рф та іммігрантів з Азії. Це цілеспрямована політика, спрямована на зміну етнічного складу населення і створення ілюзії "повернення життя" в зруйноване місто.

Жителі Маріуполя залишаються без житла, адже компенсаційні квартири їм не виділяють – усе будівництво спрямоване виключно на переселення росіян. Попри гучні заяви окупантів про "ремонти", будівельні роботи заморожені через відсутність належного фінансування, а завезені робітники постійно скаржаться на невиплату зарплат.

Тому окупанти часто роблять лише косметичний ремонт фасадів, тоді як всередині будинки залишаються непридатними для життя. Проте, картинка для російських ЗМІ подається у кращих традиціях російської пропагандистської машини.