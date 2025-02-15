Росіяни на ТОТ запроваджують новий етап репресій проти українців

Представники окупаційних адміністрацій видумали черговий механізм контролю над ТОТ України.

Як розповідають у Центрі національного спротиву, військовослужбовців російсько-окупаційних військ планують масово призначати на так звані “адміністративні посади” в адміністраціях.

Це означає, що керувати населеними пунктами, займатися "господарськими питаннями" та іншою діяльністю відтепер будуть "некомпетентні силовики, серед яких є чи мала кількість осіб з кримінальним минулим та інших “вершків” російського соціуму".

Водночас, окупаційні джерела офіційно це подають як "кадровий конкурс", який має "відзначити заслуги захисників", але реальність інша.

"Окупанти не можуть знайти цивільних кадрів серед місцевих, які готові працювати в їхніх окупаційних структурах. У зв’язку із чим вони намагаються інтегрувати загарбників з числа РОВ, щоб підвищити їхній статус та спробувати виправдати їхні злочини, які вони чинили проти місцевого населення та України в цілому", — додають у ЦНС.

Відповідні призначення призведуть до посилення репресивних заходів, мародерства та нових корупційних схем. А колишні найманці та раніше судимі окупанти, які не мають навичок управління, мають досвід залякувань, катувань та безконтрольного насильства. Тому, вони будуть використовувати свої нові "повноваження" у власних інтересах і в тому числі для власного збагачення.