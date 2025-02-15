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Зеленський: ​Удар РФ по саркофагу ЧАЕС не просто "божевілля", це позиція Росії

Російський "Шахед" ніс щонайменше 50 кілограмів вибухівки на Чорнобильську АЕС.

Зеленський: ​Удар РФ по саркофагу ЧАЕС не просто "божевілля", це позиція Росії
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

У ніч перед стартом Мюнхенської безпекової конференції російський безпілотник влучив у саркофаг, що накриває зруйнований четвертий реактор Чорнобильської АЕС. "Шахед" ніс щонайменше 50 кілограмів вибухівки.

Про це президент України заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, пише LB.ua.

"Це був модифікований безпілотник "Шахед" – російський безпілотник, технологію, яку Іран передав Росії. Його боєголовка містила щонайменше 50 кілограмів вибухівки. Ми сприймаємо це як глибоко символічний крок Росії", — заявляє президент України.

Зеленський додає, що нещодавно в Україні "обговорювали вирішальну роль атомної енергетики в підтримці країни, незважаючи на постійні атаки Росії на нашу енергетичну інфраструктуру".

"Зараз ми готуємо проект розширення нашої Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема Westinghouse. Цей проект посилить енергетичну безпеку не лише України, а й усього нашого регіону Європи", — додає президент.

Глава держави зазначає, що під час нещодавньої розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили також атомну енергетику та ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій станції.

"Росія відповіла – надіславши безпілотник, щоб вдарити по саркофагу Чорнобиля, який містить радіоактивний пил і сміття. І це не просто божевілля. Це позиція Росії. Країна, яка здійснює такі напади, не хоче миру. Це не підготовка до діалогу", — наголошує президент Зеленський.

  • Станом на ранок 15 лютого на майданчику Чорнобильської атомної електростанції витоку радіації не зафіксовано. Водночас, продовжується гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки арки НБК.
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