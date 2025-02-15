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Шольц: Німеччина ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир

Продовження допомоги Україні з боку США та ЄС є сильним повідомленнім для Путіна.

Шольц: Німеччина ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир
Федеральний канлцер Німеччини, член Соціал-демократичної партії Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Під час свого виступу на 61 Мюнхенській безпековій конференції німецький канцлер Олаф Шольц заявив, Німеччина ніколи не підтримає нав'язаний Україні мир, адже "перемога Росії у війні в Україні не приведе до миру в Європі", пише "Суспільне".

Канцлер ФРН під час виступу наголосив, що суверенна незалежність України має бути відображена у переговорах. Водночас Шольц додав, що не розуміє направлення, яке обрала адміністрація президента США:

"Те, що ми чули від міністра оборони та президента — це те що вони продовжать підтримувати Україну. Це я чув і на двосторонніх перемовинах з Дональдом Трампом. Всі мають розуміти, що це також жест Путіну, що він не може розраховувати на зменшення допомоги, щоб здобути необхідні компроміси"

Шольц наголосив, що продовження допомоги Україні з боку США та ЄС є сильним повідомленням для Путіна. 

"Ми маємо вимагати справедливий мир, який не продиктований. Це ми можемо досягти. Ми можемо тут сказати, що Путін не досяг нічого відповідного до його цілей. Він хотів послабити НАТО і відштовхнути його подалі від себе. Він називав це в Україні денацифікацією, але насправді він хотів контролювати президента. Цього не станеться. Україна тепер сильна демократична держава на шляху до ЄС, який ми їй відкрили", — зазначив німецький канцлер.

За словами Шольца післявоєнна Україна матиме сильну армію, і це саме те, що унеможливить повторне вторгнення РФ.

"На мій погляд, в першу чергу це сильна українська армія, яка буде більша за можливості їхньої економіки. Тож після війни буде відповідальність Європи, США та інших союзників дати цьому статися. Усі безпекові гарантії мають виходити з цього", — наголосив Шольц.

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