ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників

У суботу, 15 лютого, бойовики палестинського угрупування ХАМАС звільнили ще трьох ізраїльських заручників в рамках шостого обміну.

Про це пише CNN.

15 лютого угрупування ХАМАС в Хан-Юсані на півдні Гази звільнило ще трьох ізраїльських заручників і передало Червоному Хресту.

Серед звільнених: американо-ізраїльський громадянин Сагуї Декель-Чен, російсько-ізраїльський — Олександр Труфанов та аргентинсько-ізраїльський — Ієр Горн.

Ізраїль у відповідь планує звільнити у суботу 369 палестинських в’язнів. З них 333 були заарештовані в Газі після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Зазначається, що це буде найбільша кількість палестинських в’язнів, звільнених у рамках обміну.