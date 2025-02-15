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ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників

Ізраїль у відповідь планує звільнити у суботу 369 палестинських в’язнів. 

ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників
Фото: EPA/UPG

У суботу, 15 лютого, бойовики палестинського угрупування ХАМАС звільнили ще трьох ізраїльських заручників в рамках шостого обміну.

Про це пише CNN.

15 лютого угрупування ХАМАС в Хан-Юсані на півдні Гази звільнило ще трьох ізраїльських заручників і передало Червоному Хресту. 

Серед звільнених: американо-ізраїльський громадянин Сагуї Декель-Чен, російсько-ізраїльський — Олександр Труфанов та аргентинсько-ізраїльський — Ієр Горн.

Ізраїль у відповідь планує звільнити у суботу 369 палестинських в’язнів. З них 333 були заарештовані в Газі після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Зазначається, що це буде найбільша кількість палестинських в’язнів, звільнених у рамках обміну.

  • Президент США Дональд Трамп, який пропонував Ізраїлю оголосити ХАМАСу ультиматум щодо звільнення усіх заручників під загрозою "пекла", сказав журналістам, що не знає наступних дій ізраїльського уряду, проте сам досі вважає припинення перемир'я можливим.
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