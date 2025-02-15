ХАМАС оприлюднив імена заручників, яких звільнить у суботу

Палестинське угруповання ХАМАС повідомило, що в рамках виконання мирної угоди з Ізраїлем у суботу звільнить трьох заручників: Яїра Хорна, Сагуї Декель-Чена, який також має громадянство Сполучених Штатів, та Олександра Труфанова з російським паспортом на додачу до ізраїльського.

Як пише Reuters, оголошення імен свідчить про бажання ХАМАСу продовжити режим припинення вогню, в порушенні якого вони упродовж тижня звинувачували ізраїльську сторону.

Очікується, що Ізраїль у відповідь має звільнити з-під варти 369 палестинських в'язнів. Проте обмін все ще може не відбутися: в офісі прем'єра Біньяміна Нетаньягу заявили, що "отримали", а не "погодили" список заручників, як це комунікували під час попередніх звільнень.

Президент США Дональд Трамп, який пропонував Ізраїлю оголосити ХАМАСу ультиматум щодо звільнення усіх заручників під загрозою "пекла", сказав журналістам, що не знає наступних дій ізраїльського уряду, проте сам досі вважає припинення перемир'я можливим.