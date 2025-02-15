Віцепрезидент США порушив табу німецької політики

Замість чинного канцлера - лідерка партії, яку визнають екстремістською: віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Мюнхена на конференцію з безпеки знайшов у своєму графіку час для спілкування з Аліс Вайдель, яка очолює скандальну політичну силу "Альтернатива для Німеччини".

Як пише The Guardian, таким чином партнер Дональда Трампа на минулих виборах порушив табу німецької політики, яке полягає у забороні контактів між демократичними силами та праворадикалами.

Венс та Вайдель говорили про війну в Україні та внутрішні німецькі питання, зокрема й про так звану "стіну проти правих" - оголошений канцлером Олафом Шольцем принцип недопущення "Альтернативи" до участі у майбутній владній коаліції.

Венс - вже другий близький соратник Дональда Трампа, який демонструє прихильність до німецьких ультраправих. Ілон Маск не лише публічно заявив про підтримку "Альтернативи", але й провів з Вайдль онлайн-інтерв'ю в мережі X, що до цього робив лише з Трампом.