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Пісторіус: Росія не має вийти із цієї війни як ще більша загроза

Майбутні переговори щодо миру можуть стати поворотним моментом для трансатлантичних відносин.

Пісторіус: Росія не має вийти із цієї війни як ще більша загроза
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Під час виступу на 61-й Мюнхенській безпековій конференції міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг, що у випадку мирних переговорів, Росія не має вийти з війни проти України як ще більша загроза, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо зробити так, щоб Україна не залишилася одна, бо одне залишається незмінним: не буде міцного миру в Європі без сильної та вільної України. Не буде стійкого порядку, заснованого на правилах, якщо переважатиме агресія. Ми повинні також переконатися, що Росія не виходить із цієї війни як ще більша загроза, ніж раніше. Крихкий мир, який лише відкладає наступну війну, не є варіантом", - сказав він.

Міністр оборони ФРН також підкреслив, що майбутні переговори щодо миру можуть стати "поворотним моментом для нашого континенту та трансатлантичних відносин" і наголосив, що це може стати "історичним поворотом, який може піти в дуже різних напрямках".

"Вибір, який ми зробимо зараз, визначить, будемо ми жити в мирі чи в кризі. Він визначить наше майбутнє та майбутнє наступного покоління в Європі, а також за її межами", — заявив Пісторіус.

  • В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція. Під час виступу президент України Володимир Зеленський наголосив, що мирна угода може бути лише у вигляді плану про закінчення війни, який насамперед має бути проговорений і підтриманий з Дональдом Трампом.
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