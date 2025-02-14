Зеленський підтвердив, що Трамп дав йому особистий номер телефону

Це відбулося під час телефонно бесіди.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що американський колега Дональд Трамп дав йому особистий номер телефону. Це відбулося під час їхньої телефонної розмови цього тижня.

Під час Мюнхенської безпекової конференції Зеленський пояснив, що раніше Трамп говорив про можливість телефонувати йому в будь-який момент, але номеру не дав. Коли Зеленський йому нагадав про це, Трамп озвучив свій номер.

Український президент також додав, що інформація про те, що він готується до переговорів із Росією в Саудівській Аравія, є дезінформацією.

"Саудівську Аравію я відвідаю з першою леді. Це все заплановано, це дуже важливий діалог. Нам допомогли повернути дуже багато наших воїнів", – сказав він.

Зеленський сказав, що зустрічатиметься лише з одним росіянином – Володимиром Путіним, і лише тоді, коли буде угода про завершення війни.

Раніше про можливість переговорів із росіянами в Саудівській Аравії говорив президент Дональд Трамп. Також він казав, що можливі переговори на полях Мюнхенської безпекової конференції. Українська сторона спростувала обидва плани.