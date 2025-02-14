Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?
У порядку денному — віра. Чому для України важливо подружитися з пасторкою Трампа
У порядку денному — віра. Чому для України важливо подружитися з пасторкою Трампа
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
Олег Покальчук: «Цивільне суспільство значно психопатичніше, ніж військове»
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
ГоловнаСвіт

Венс розкритикував Європу за цензуру і закликав її більше вкладатися в оборону

Віцепрезидент дорікнув Румунії за скасування виборів. 

Венс розкритикував Європу за цензуру і закликав її більше вкладатися в оборону
Мюнхен
Фото: скріншот

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції розкритикував Європу за обмеження свободи слова, пише CNN. Він негативно відгукнувся про закриття соцмереж, антифеміністичні коментарі і мізогінію, засудження християнського активіста в Швеції, засудження чоловіка, який молився біля лікарні, де роблять аборти в Великій Британії та інші рішення стосовно заборон на молитви. 

Венс вважає, що Європа має реагувати на виклики. Зокрема, підвищувати витрати на оборону. 

Він розкритикував рішення румунського суду скасувати результати виборів. Як відомо, на них переміг проросійський кандидат, який набув популярності завдяки TikTok. Тоді не виключали, що на це вплинула російська дезінформацію. Венс вважає, що Росія чинить неправильно, коли впливає на вибори, але якщо демократію можна знищити цифровою диверсією, то це свідчить про слабкість такої демократії. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies