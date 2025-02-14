Венс розкритикував Європу за цензуру і закликав її більше вкладатися в оборону

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції розкритикував Європу за обмеження свободи слова, пише CNN. Він негативно відгукнувся про закриття соцмереж, антифеміністичні коментарі і мізогінію, засудження християнського активіста в Швеції, засудження чоловіка, який молився біля лікарні, де роблять аборти в Великій Британії та інші рішення стосовно заборон на молитви.

Венс вважає, що Європа має реагувати на виклики. Зокрема, підвищувати витрати на оборону.

Він розкритикував рішення румунського суду скасувати результати виборів. Як відомо, на них переміг проросійський кандидат, який набув популярності завдяки TikTok. Тоді не виключали, що на це вплинула російська дезінформацію. Венс вважає, що Росія чинить неправильно, коли впливає на вибори, але якщо демократію можна знищити цифровою диверсією, то це свідчить про слабкість такої демократії.