Головна прокурорка Мангеттена пішла у відставку, відмовившись закрити справи про мера Нью-Йорка

Головна прокурорка США на Мангеттені Даніель Сассун подала у відставку, відмовившись припинити справу про корупцію проти мера Нью-Йорка Еріка Адамса, пише BBC.

Сассун, адвокатка-консерваторка, яку нещодавно підвищив президент Дональд Трамп, заявила, що закриття справи створить “небезпечний прецедент”.

Відставка Сассун разом із принаймні двома іншими високопосадовцями міністерства юстиції є останньою ознакою занепокоєння з приводу кардинальних змін, які адміністрація Трампа проводить у федеральних правоохоронних органах, зазначає видання.

Торік у вересні в обвинувальному акті щодо Адамса стверджується, що чиновник прийняв подарунки на загальну суму понад 100 000 доларів США від громадян Туреччини в обмін на послуги. Мер звинувачення відкидає.

Справу проти міського голови Нью-Йорка відкрили чиновники, призначені колишнім президентом Джо Байденом. Але в понеділок призначений Трампом виконуючий обов’язки заступника генерального прокурора Еміль Бове наказав Сассун та прокурорам Нью-Йорка закрити її, заявивши, що це “обмежує можливість мера боротися з “нелегальною імміграцією та насильницькими злочинами” ‒ ключовою метою адміністрації Трампа.

Бове зазначив, що департамент юстиції залишить за собою право відновити звинувачення після виборів мера Нью-Йорка в листопаді. Однак Сассун відмовилася закрити справу, виклавши свої міркування в листі до генеральної прокурорки Пем Бонді, сказавши, що не бачить “належної” причини для закриття справи.

“Оскільки закон не підтримує звільнення, і оскільки я впевнена, що Адамс скоїв злочини, в яких його звинувачують, я не можу погодитися домагатися звільнення з неналежних міркувань”, ‒ написала вона.

Сассун повідомила, що її офіс провів зустріч з Бове та адвокатами Адамса 31 січня, під час якої представники мера запропонували “quid pro quo”, заявивши, що Адамс зможе допомогти з адміністративною політикою, “тільки якщо звинувачення буде відхилено”.

Алекс Спіро, адвокат Адамса, заперечив, що існувала будь-яка угода, яка пов’язувала імміграційну службу з припиненням справи.