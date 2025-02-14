США вдарять по Москві санкціями і, можливо, військовими діями, якщо Путін не погодиться на мирну угоду, - Венс

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що США вдарять по Москві санкціями і, можливо, військовими діями, якщо президент Росії Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує довгострокову незалежність Києва.

Про це пише The Wall Street Journal.

Венс зазначив, що варіант відправки американських військ в Україну залишається "на столі".

"Є економічні інструменти впливу, є, звичайно, і військові інструменти впливу, які США можуть використати проти Путіна", - сказав Венс.

Після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що розпочне переговори з Путіним про припинення війни в Україні, Венс сказав: "Я думаю, що з цього вийде угода, яка шокує багатьох людей".

Планується, що Венс сьогодні виступить на Мюнхенській конференції з безпеки. За даними видання, він скаже, що Європа повинна сприйняти зростанню політики антиістеблішменту, зупинити масову міграцію та стримати прогресивну політику. Він також сказав, що закликатиме до повернення традиційних цінностей і припинення злочинності мігрантів.

Він також зазначив, що закликатиме німецьких політиків працювати з усіма партіями, включаючи ультраправу "Альтернативу для Німеччини".

Щодо України, Венс сказав, що ще зарано говорити, яка частина території країни може залишиться під окупацією Росії, або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву. Він пояснив, що ці деталі потрібно буде опрацювати під час переговорів.

"Є скільки завгодно формулювань, конфігурацій, але ми дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність", – наголосив він.

Венс також зазначив, що адміністрація Трампа намагатиметься переконати Путіна в тому, що Росія досягне більшого за столом переговорів, ніж на полі бою.

Венс також запропонував перезавантажити відносини з Росією після успішної угоди щодо України, заявивши, що нинішня ізоляція Москви від західних ринків зробила її "молодшим партнером" Пекіна, а "бути молодшим братом у коаліції з Китаєм не в інтересах Путіна".

Раніше на засіданні НАТО в Брюсселі міністр оборони США Піт Хегсет сказав, що кордони для України навряд чи будуть такими, якими вони були до першого вторгнення Росії в 2014 році, переговори не завершаться тим, що Україна стане членом НАТО, а неамериканці повинні будуть надати гарантії безпеки. Які саме поступки будуть зроблені, вирішуватиме Трамп.

Венс погодився із цим, але зазначив, що Трамп може змінити свою думку залежно від того, як розгортатимуться переговори.

Говорячи про європейську політику, Венс розкритикував такі поняття як дезінформація. Він також вважає, що втручання Росії в західну демократію "було перебільшене в США та Європі". На його думку, відмова стримувати міграцію є набагато більшою загрозою для демократії, ніж втручання Росії у вибори.

"Якщо ваше демократичне суспільство може бути зруйноване рекламою в соціальних мережах на 200 000 доларів, тоді вам варто серйозно подумати про те, наскільки сильним є ваше розуміння волі народу", - сказав Венс.

У своєму зверненні Венс також підтримав Ілона Маска, бізнесмена-мільярдера та соратника Трампа, який підтримав партію "Альтернатива для Німеччини". Венс зазначив, що Маск не виступає від імені Трампа. Але сам він погоджується з Маском, що європейські країни повинні припинити впускати велику кількість мігрантів з Близького Сходу, Африки та інших країн.

Переговори з Росією

Під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті Білого дому президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме перемовини між США, Україною та Росією. Він пояснив, що мова не про зустріч лідерів, а про спілкування високопосадовців. На думку Трампа, результат цієї зустрічі має показати, "чи зможемо ми завершити цю війну".

Україна наполягає, що перед зустрічами з росіянами вона говоритиме зі США.

Президент Володимир Зеленський також говорив, що готовий до переговорів із Путіним за умов гарантій безпеки від США та Європи.

Як відомо, з весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київщини та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами. У проєкті, який обговорювали сторони, йшлося про те, що Україна має стати “постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках”, проте може вступити в ЄС. Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей мали залишитися під фактичним контролем Росії. Країнами-гарантами мали б стати Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція.

4 жовтня 2022 року Зеленський увів у дію рішення РНБО від 30 вересня "Щодо дій України у відповідь на спробу РФ анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності". У рішенні РНБО констатується неможливість проведення переговорів із президентом РФ Путіним.

У лютому 2024 року українська влада заговорила про можливість перемовин із росіянами, кажучи, що перемовини ці можливі тільки на умовах України, викладених в так званій Формулі миру.