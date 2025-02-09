Зеленський готовий до переговорів із Путіним за умов гарантій безпеки від США та Європи

Президент Володимир Зеленський готовий до переговорів з Росією про встановлення миру за умови, що країни Європи та СШАне залишать Україну і нададуть гарантії безпеки.
Про це він заявив в інтерв'ю для британського мовника ITV News
Відповідаючи на запитання, чи зустрівся би він з Владіміром Путіним, щоб поговорити про мир, Зеленський сказав: "Якщо б у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Так".
Переговори з Росією
- З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київщини та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами. У проєкті, який обговорювали сторони, йшлося про те, що Україна має стати “постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках”, проте може вступити в ЄС. Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей мали залишитися під фактичним контролем Росії. Країнами-гарантами мали б стати Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція.
- 4 жовтня 2022 року Зеленський увів у дію рішення РНБО від 30 вересня "Щодо дій України у відповідь на спробу РФ анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності". У рішенні РНБО констатується неможливість проведення переговорів із президентом РФ Путіним.
- У лютому 2024 року українська влада заговорила про можливість перемовин із росіянами, кажучи, що перемовини ці можливі тільки на умовах України, викладених в так званій Формулі миру.