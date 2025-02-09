Зеленський готовий до переговорів із Путіним за умов гарантій безпеки від США та Європи

Президент Володимир Зеленський готовий до переговорів з Росією про встановлення миру за умови, що країни Європи та СШАне залишать Україну і нададуть гарантії безпеки.

Про це він заявив в інтерв'ю для британського мовника ITV News

Відповідаючи на запитання, чи зустрівся би він з Владіміром Путіним, щоб поговорити про мир, Зеленський сказав: "Якщо б у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Так".

Переговори з Росією