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Ексгумація жертв Волинської трагедії розпочнеться навесні, — Василь Боднар

Також триває робота над визначенням усіх інших місць, де можна було б провести ексгумацію.

Ексгумація жертв Волинської трагедії розпочнеться навесні, — Василь Боднар
Василь Боднар та Анджей Дуда
Фото: KPRP

Ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії можуть розпочати вже навесні цього року. 

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар під час інтерв’ю телеканалу TVN24.

За словами Василя Боднара, ексгумація загиблих розпочнеться навесні, водночас дипломат не зазначив точної дати проведення. За його словами, все залежатиме від погодних умов. Першим місцем ексгумації будуть Пужники (Садове у Тернопільській області).

"Ще не знаємо, в якому місяці, але ми готуємось до цього, якщо дозволить погода, усі дозволи будуть видані, і команда з польської сторони готова розпочати ці роботи", – каже Боднар.

Наразі триває робота над визначенням усіх інших місць, де можна було б провести ексгумацію, як на території України, так і на території Польщі.

"Згідно з українським законодавством, має бути українська компанія, яка має ліцензію на проведення таких робіт, польська сторона вже має такого партнера (…) Ця співпраця розвивається з українською інституцією, вона отримала всі дозволи, і коли бригади виїдуть разом, почнуть роботи, тоді громада дізнається і ми про це повідомимо через міністрів культури", – сказав Боднар.

Дипломат додав, що українська сторона частково бере участь у фінансуванні ексгумаційних робіт на території України.

  • У січні стало відомо, що Україна дозволила провести у квітні першу ексгумацію останків жертв Волинської трагедії у селі Пужники на Тернопільщині, яке було вщент випалене у 1945 році.
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