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Зеленський: Україна готова стати газовим хабом для постачання американського СПГ до ЄС

У США підтримують цю ініціативу.

Зеленський: Україна готова стати газовим хабом для постачання американського СПГ до ЄС
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Україна готова стати хабом для постачання скрапленого природного газу із США до ЄС через LNG-термінали і має намір укласти контракт на поставки СПГ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю для Reuters.

Президент наголосив, що Україна має намір укласти контракти щодо поставок СПГ через LNG-термінали. 

"У нас є свій природний газ, нафта, але ми готові і хочемо мати контракти щодо поставок в Україну СПГ через LNG із США. І ми будемо хабом для всієї Європи. Чому? Тому що у нас вже є індустріально та природньо підготовлений хаб — це мережа нашого газопроводу", — заявив Зеленський.

Глава держави додав, що американські партнери підтримують цю ініціативу. Українська сторона вже обговорює це питання з адміністрацією президента Трампа.

"В цей напрям, у цей ринок ми також готові пускати американських партнерів із задоволенням. Думаю, що це також частина безпеки для України і Європи. Тому що це не російський газ", — підкреслив Зеленський.

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