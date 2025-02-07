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Зеленський: за 1,5 роки роботи через український морський коридор перевезено 100 млн тонн вантажів у 53 країни

Україна попри війну дбає і про глобальну продовольчу безпеку завдяки роботі морського коридору. 

Зеленський: за 1,5 роки роботи через український морський коридор перевезено 100 млн тонн вантажів у 53 країни
Фото: Володимир Зеленський

За півтора роки роботи українського морського коридору, який, попри виклики війни та атаки РФ продовжує працювати на українські порти, перевезено 100 мільйонів тонн вантажів до понад 50 країн світу. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"53 країни світу в Азії, Африці, Європі та Америці охопив наш експорт. І цей результат відчувається не лише в Україні, а й у відповідних країнах, які споживають наше продовольство. Україна, захищаючи себе в цій війні, дбає і про глобальну продовольчу безпеку завдяки роботі морського коридору. Бо стійкість нашої морської галузі – це не лише про економіку, це й про захист людяності", — ідеться у повідомленні.

Глава держави подякував українським військовослужбовцям які зробили такий результат можливим, забезпечивши повернення вільного мореплавства та вигнання російського військового флоту.

  • У серпні 2023 року відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про "гуманітарний коридор" у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.
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