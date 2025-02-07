Шмигаль: ЄБРР інвестує в Україні 1,5 млрд євро, Банк розвитку Ради Європи виділить ще 150 млн євро

Міжнародні партнери допомагають фінансувати проєкти відновлення та розвитку України, а також підтримують реформу управління публічними інвестиціями.
Як повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Європейський банк реконструкції і розвитку оголосив, що цього року інвестує в Україну та її економіку щонайменше 1,5 млрд євро.
«Зокрема, це проекти у сфері енергетики та транспорту», - уточнив Шмигаль.
Крім того, Банк розвитку Ради Європи ухвалив рішення про виділення ще 150 млн євро на житлові програми в Україні.
- Цього тижня Україну відвідала глава ЄБРР Оділь Рено-Бассо, яка мала зустрічі з Денисом Шмигалем і Володимиром Зеленським. За підсумками перемовин у банку запевнили, що наша держава може розраховувати на ЄБРР «у вирішенні нагальних проблем та просуванні довгострокових прагнень».