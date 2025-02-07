Amazon, Meta, Microsoft і Alphabet планують витратити у 2025 році понад 300 мільярдів доларів на штучний інтелект

У 2024 році чотири техногінанти інвестували в інфраструктуру ШІ 246 мільярдів доларів.

Інвестиції американських компаній Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta в інфраструктуру ШІ можуть перевищити 320 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Financial Times.

Чотири техногінанти повідомили про загальні капіталовкладення в інфраструктуру ШІ в розмірі 246 мільярдів доларів у 2024 році, порівняно зі 151 мільярдами доларів у 2023 році.

Цього тижня виконавчий директор Google Сундар Пічаї заявив, що компанія планує витратити 75 мільярдів доларів у 2025 році порівняно з 53 мільярдами доларів минулого року. За його словами, поява DeepSeek підвищить попит на моделі ШІ, оскільки китайська компанія продемонструвала, як нові методи можуть зробити розробку ШІ дешевшою і стимулювати нові напрямки досліджень.

Виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла повідомив, що компанія планує витратити 80 мільярдів доларів на розвиток Azure, платформи хмарних обчислень, що надає інструменти та інфраструктуру для створення ШІ.

Amazon, за словами генерального директора корпорації Енді Джессі, планує понад 100 мільярдів доларів капітальних витрат, більшість коштів припаде на інвестиції у ШІ.

Компанія Meta також повідомила про 60-65 мільярдів доларів США запланованих капітальних витрат у 2025 році. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, что інвестиції дозволять його компанії адаптувати технології в залежності від розвитку ШІ.

Нагадаємо, в останній тиждень січня акції технологічних компаній на Уолл-стріт втратили приблизно 1 трильйон доларів після появи нової версії великої мовної моделі китайської компанії DeepSeek.

22 січня президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової компанії Stargate, яка впродовж чотирьох років має розбудувати інфраструктуру штучного інтелекту, користуючись інвестиціями у розмірі 500 мільярдів доларів.