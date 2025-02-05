Сибіга: Україна має потенціал для купівлі та зберігання зрідженого природного газу зі США на своїй території

Це може зміцнити енергетичну безпеку Європи після припинення транзиту газу з Росії.

Україна та інші європейські країни мають потенціал для купівлі та зберігання зрідженого природного газу зі США на території нашої держави. Це може зміцнити енергетичну безпеку Європи через припинення транзиту газу з Росії.

Таку заяву зробив глава українського МЗС Андрій Сибіга на спільній пресконференції зі своїм британським колегою Девідом Ламмі 5 лютого.

«Величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу через територію України, у закупівлі зрідженого природного газу у Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що Україна володіє надзвичайно потужними підземними газовими сховищами, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва і одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи», - сказав Сибіга.

Міністр додав, що цього газу буде достатньо «в разі його закачування у наші сховища, для відігравання ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі».