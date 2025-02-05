Сибіга: Україна має потенціал для купівлі та зберігання зрідженого природного газу зі США на своїй території

Україна та інші європейські країни мають потенціал для купівлі та зберігання зрідженого природного газу зі США на території нашої держави. Це може зміцнити енергетичну безпеку Європи через припинення транзиту газу з Росії.
Таку заяву зробив глава українського МЗС Андрій Сибіга на спільній пресконференції зі своїм британським колегою Девідом Ламмі 5 лютого.
«Величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу через територію України, у закупівлі зрідженого природного газу у Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що Україна володіє надзвичайно потужними підземними газовими сховищами, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва і одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи», - сказав Сибіга.
Міністр додав, що цього газу буде достатньо «в разі його закачування у наші сховища, для відігравання ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі».
- Торік Європа закупила в Росії рекордну кількість зрідженого природного газу – попри зусилля відмовитися від палива, щоб не фінансувати воєнну машину. За даними аналітиків Rystad Energy, у 2024 в європейських портах пришвартувалися кораблі зі 17,8 млн тонн ультрахолодного російського газу, що на понад 2 млн тонн більше, ніж роком раніше
- Тим часом танкери, що перевозять зріджений газ, змінюють курс в Атлантиці та прямують до Європи, оскільки вантажовласники прагнуть отримати прибуток від удару по ринку через припинення транзиту російського газу територією України.