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Російські війська вбили та поранили 18 цивільних Херсонщини, серед них — троє поліцейських

Зруйновано та пошкоджено 17 об'єктів цивільної інфраструктури.

Російські війська вбили та поранили 18 цивільних Херсонщини, серед них — троє поліцейських
Фото: прокуратура Херсонської області

Упродовж дня, 5 лютого, російська армія атакувала населені пункти Херсонщини. Унаслідок ворожих атак загинув чоловік, ще 17 людей постраждало.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 5 лютого 2025 року російські війська здійснили 30 атак на територію Херсонщини, застосовуючи БпЛА, FPV-дрони та артилерію.

Станом на 17:30 відомо про загиблого чоловіка та 17 постраждалих людей – 14 цивільних та 3 працівників поліції.

В Антонівці внаслідок атаки дрона загинув 52-річний чоловік. Впродовж дня ще 8 цивільних та 3 поліцейських було поранено. У Херсоні постраждало 5 людей.

У Гаврилівці Бериславського району внаслідок артилерійського обстрілу поранено 1 цивільного.

Зруйновано та пошкоджено 17 цивільних об'єктів, серед них приватні будинки та автомобілі.

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