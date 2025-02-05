У Херсонській громаді російський дрон атакував комунальний транспорт

Уранці, 5 лютого, арміяя РФ атакувала дроном комунальний транспорт у Зеленівці Херсонської громади.

Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Унаслідок ворожої дронової атаки контузію та мінно-вибухову травму отримали двоє комунальників — чоловіки 40 і 53 років.

"На цю годину в нашій громаді внаслідок російської агресії постраждали вже 12 цивільних: 1 чоловік загинув, ще 11 людей отримали поранення різних ступенів тяжкості", — зазначає Роман Мрочко.

Крім того, за інформацією Херсонської ОВА, опівдні російські війська вдарили з БпЛА по Гаврилівці Бериславського району. Через ворожу атаку 61-річний чоловік, який перебував вдома, дістав вибухову травму, уламкові поранення черева та шиї.