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У Херсонській громаді російський дрон атакував комунальний транспорт

Двоє комунальників зазнали поранень.

У Херсонській громаді російський дрон атакував комунальний транспорт
Фото: Херсонська МВА

Уранці, 5 лютого, арміяя РФ атакувала дроном комунальний транспорт у Зеленівці Херсонської громади. 

Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Унаслідок ворожої дронової атаки контузію та мінно-вибухову травму отримали двоє комунальників — чоловіки 40 і 53 років. 

"На цю годину в нашій громаді внаслідок російської агресії постраждали вже 12 цивільних: 1 чоловік загинув, ще 11 людей отримали поранення різних ступенів тяжкості",  — зазначає Роман Мрочко.

Крім того, за інформацією Херсонської ОВА, опівдні російські війська вдарили з БпЛА по Гаврилівці Бериславського району. Через ворожу атаку 61-річний чоловік, який перебував вдома, дістав вибухову травму, уламкові поранення черева та шиї.

  • З минулу добу в Херсонській області внаслідок російських атак загинула одна людина, ще 8 — дістали поранення. 
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