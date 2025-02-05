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У родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати люксовий автомобіль та квартиру, - ДБР

НАЗК здійснило моніторинг способу життя родини і підтвердило необґрунтованість таких активів.

У родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати люксовий автомобіль та квартиру, - ДБР
Фото: LB.ua

У родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати люксовий автомобіль та квартиру. 

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Досудове розслідування почали на початку минулого року - за ст. 366-2 КК щодо можливого недекларування майна правоохоронцем. Під час слідчих дій працівники ДБР виявили у користуванні члена родини посадовця люксовий транспортний засіб ціною 3,7 млн грн, а також квартиру в Харкові вартістю 5,8 млн грн.

"Аналіз законних доходів та заощаджень родини правоохоронця свідчить, що вони були спроможні накопичити активів на суму близько 1,6 млн грн. Ця сума лише частково покриває витрати на придбання вказаного майна. Походження інших коштів в сумі 7,8 млн грн невідоме", - наголосили в ДБР.

НАЗК здійснило моніторинг способу життя родини правоохоронця та підтвердило наявність ознак необгрунтованості активів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до ВАКС про визнання активів посадовця необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

Раніше також повідомлялося, що за матеріалами ДБР у родини посадовиці Державної податкової служби в Івано-Франківській області конфіскують люксовий автомобіль вартістю майже 3 млн гривень.

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