Головне за ніч та ранок середи, 5 лютого: авіаудар по Дружківці, 85 боєзіткнень, атака "шахедів" на Харків

Російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (з Курської області) та 104 ударними БпЛА типу Shahed та імітаторами різних типів. Ударів дронами ворог завдавав із напрямків Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях, повідомили в Повітряних силах.

"42 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – розповіли в ПС.

Пошкодження внаслідок атаки є в Київській, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 наступальних дій агресора в районах Калинового, Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного.

На Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 67 керованих бомб, також завдав 378 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1140 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 844 070 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Рятувальники ліквідували наслідки російського авіаудару по Дружківці на Донеччині, повідомляє ДСНС.

Через ворожий обстріл зруйнований житловий будинок, у якому перебували люди: 1 людина загинула, ще 2 отримали поранення.

Також пошкоджені 7 житлових будинків, магазин і кілька транспортних засобів.

Під час розбору завалів надзвичайники прибрали понад 3 тонни будівельних конструкцій.

Вранці обласна адміністрація повідомляла, що на Донеччині за добу внаслідок обстрілів 2 людини загинули і 4 отримали поранення. Зокрема було відомо про одну загиблу людину у Дружківці.

Цієї ночі Росія атакувала два райони Харкова – Салтівський та Основ'янський. Спершу мер Харкова Ігор Терехов повідомив на своїй сторінці у Telegram, що під час чергової російської атаки на місто ударний безпілотник поцілив в адміністративну будівлю у Салтівському районі.

За словами міського голови, на місці влучання виникла пожежа. У багатоповерхівці, розташованій навпроти, вибуховою хвилею вибило вікна. Пошкоджень зазнала автозаправна станція.

Пізніше Терехов додав, що у місті стався ще один приліт – в Основ'янському районі, спалахнула пожежа.

В інтерв'ю відомому британському журналісту Пірсу Моргану Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність сісти за стіл перемовин з кремлівським лідером Путіним.

За словами глави держави, він готовий піти на цей крок, "якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми можемо досягти миру для українців та не втрачати людей". Зеленський наголосив, що його особисте ставлення до диктатора в цьому випадку нічого не означає: "Я вважаю його ворогом і думаю, що й він мене вважає ворогом".

Щодо умов можливих перемовин Зеленський зазначив, що Україна "не може повернути всі території та не може втрачати мільйони людей заради результату, який може і не настати".

У цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що Московському патріархату, який сповідує ідеологію "руського міра", немає місця в незалежній Україні.

За словами глави держави, діяльність цієї організації "це не про віру, це про політику". Зеленський стверджує, що клірики МП "працювали на Кремль, поширювали російські наративи, благословляли війну та виправдовували агресію" - і "частина російської пропагандистської машини" не може діяти в Україні.

Докладніше – в новині.

До України прибув міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний, який супроводжує Леммі у поїздці.

За словами Залужного, йтиметься про посилення співпраці та спільні безпекові проєкти.

Департамент культури Київської міської державної адміністрації не знайшов підстав для відсторонення від посади художнього керівника столичного Молодого театру Андрія Білоуса, якого студентки університету імені Карпенка-Карого звинуватили у харасменті.

За повідомленням hromadske, очільник відомства Сергій Анжияк у відповідь на клопотання акторів театру заявив, що контракт з Білоусом не може бути розірваний, адже КМДА не отримувала звернення від правоохоронних органів чи рішення слідчого судді.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!