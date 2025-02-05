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Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Путіним, "якщо це єдина конфігурація"

Російського диктатора Президент вважає ворогом.

Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Путіним, "якщо це єдина конфігурація"
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

В інтерв'ю відомому британському журналісту Пірсу Моргану Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність сісти за стіл перемовин з кремлівським лідером Путіним.

За словами глави держави, він готовий піти на цей крок, "якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми можемо досягти миру для українців та не втрачати людей". 

Зеленський наголосив, що його особисте ставлення до диктатора в цьому випадку нічого не означає: "Я вважаю його ворогом і думаю, що й він мене вважає ворогом".

Щодо умов можливих перемовин Президент зазначив, що Україна "не може повернути всі території та не може втрачати мільйони людей заради результату, який може і не настати". При цьому визнання окупованих територій російськими не розглядається через положення Конституції та "щоб не порушувати присягу, яку давали тим, хто віддав своє життя заради країни у цій війні".

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