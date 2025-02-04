Російська армія поранила мешканця Херсонщини

Поранений перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Ввечері 4 лютого російська армія вдарила безпілотником по селищу Кіндійка Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав чоловік, 60 років”, - йдеться у повідомленні.

Поранений перебуває у тяжкому стані, його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, уламковим пораненням ніг та переломом стегна.

Зараз медики його дообстежують та надають всю необхідну допомогу.