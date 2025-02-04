Російська армія поранила мешканця Херсонщини

Ввечері 4 лютого російська армія вдарила безпілотником по селищу Кіндійка Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав чоловік, 60 років”, - йдеться у повідомленні.
Поранений перебуває у тяжкому стані, його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, уламковим пораненням ніг та переломом стегна.
Зараз медики його дообстежують та надають всю необхідну допомогу.
- Сьогодні, 4 лютого, російська армія вкотре атакувала безпілотником Берислав Херсонської області. Під удар дрона російських окупантів потрапив 54-річний чоловік. В нього мінно-вибухова травма, контузія та травматична ампутація гомілки.
- Близько 13:40 4 лютого росіяни обстріляли Херсон. Через атаку постраждала 85-річна жителька. Пізніше під удар БпЛА потрапила 52-річна жінка, яка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги.
- За попередню добу росіяни обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію загинула людина, а ще 9 були поранені.