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Російська армія поранила мешканця Херсонщини

Поранений перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Російська армія поранила мешканця Херсонщини
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Ввечері 4 лютого російська армія вдарила безпілотником по селищу Кіндійка Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав чоловік, 60 років”, - йдеться у повідомленні. 

Поранений перебуває у тяжкому стані, його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, уламковим пораненням ніг та переломом стегна. 

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Зараз медики його дообстежують та надають всю необхідну допомогу.

  • Сьогодні, 4 лютого, російська армія вкотре атакувала безпілотником Берислав Херсонської області. Під удар дрона російських окупантів потрапив 54-річний чоловік. В нього мінно-вибухова травма, контузія та травматична ампутація гомілки.
  • Близько 13:40 4 лютого росіяни обстріляли Херсон. Через атаку постраждала 85-річна жителька. Пізніше під удар БпЛА потрапила 52-річна жінка, яка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. 
  • За попередню добу росіяни обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію загинула людина, а ще 9 були поранені.
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