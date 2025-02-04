Через російський обстріл Херсона двоє людей потрапили до лікарні

Близько 13.40 4 лютого росіяни обстріляли Херсон.

Як повідомила обласна військова адміністрація, через атаку постраждала одна людина – у лікарню потрапила 85-річна жителька.

У неї виявили легкі поранення - вибухову травму і контузію.

Згодом – близько 16.00 – ворог атакував обласний центр із БпЛА.

«Під удар потрапила 52-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілу доставили до лікарні у середньому стані тяжкості», - додали в адміністрації.