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Через російський обстріл Херсона двоє людей потрапили до лікарні

У потерпілих - вибухові травми.

Через російський обстріл Херсона двоє людей потрапили до лікарні
Херсон
Фото: З відкритих джерел

Близько 13.40 4 лютого росіяни обстріляли Херсон.

Як повідомила обласна військова адміністрація, через атаку постраждала одна людина – у лікарню потрапила 85-річна жителька. 

У неї виявили легкі поранення - вибухову травму і контузію. 

Згодом – близько 16.00 – ворог атакував обласний центр із БпЛА. 

«Під удар потрапила 52-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілу доставили до лікарні у середньому стані тяжкості», - додали в адміністрації.

  • За попередню добу росіяни обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію загинула людина, а ще 9 були поранені.
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