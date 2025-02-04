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Рада продовжить проходження ВЛК для обмежено придатних до 5 червня, – Олександр Федієнко

Рішення підтримав профільний комітет Ради.

Рада продовжить проходження ВЛК для обмежено придатних до 5 червня, – Олександр Федієнко
Олександр Федієнко
Фото: facebook/Олександр Федієнко

Верховна Рада продовжить проходження Військово-лікарські комісії (ВЛК) для обмежено придатних до 5 червня.

Про це повідомив журналістам народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко.

За його словами, рішення підтримав профільний комітет Ради. 

Він зазначив, що жодних штрафів та адмінпорушень для тих, хто не встиг пройти ВЛК до 4 лютого (включно), не буде.

Також Федієнко повідомив, що Рада проголосує це рішення згодом.

Раніше про це повідомляла заступниця глави ОПУ Ірина Верещук. За її словами, понад мільйон людей з таким статусом просто не встигають виконати вимогу закону до 4 лютого.

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