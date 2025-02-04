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На вільну територію вдалося повернути п'ятьох дітей з Херсонщини

Повернулися троє хлопчиків та двоє дівчаток.

На вільну територію вдалося повернути п'ятьох дітей з Херсонщини
Фото: Микола Кулеба

На вільну територію вдалося повернути ще пʼятьох дітей із Херсонщини.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"З лап окупантів вдалося вирвати трьох хлопчиків та двох дівчаток. Найменшій дитині – 8 років, а найстаршій – 17. Разом із ними повернули й одну особу з числа дітей-сиріт",  – написав він у телеграмі. 

Усі діти перебувають у безпеці, отримують необхідну допомогу, в тому числі медичну та психологічну. 

Ця рятувальна операція стала можливою завдяки реалізації ініціативи Президента "Bring Kids Back UA" та роботі команди "Save Ukraine". 

  • Вчора стало відомо, що у рамках ініціативи Bring Kids Back UA з російської окупації вдалось повернути додому дванадцятьох дітей.
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