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Геннадій Шаповалов залишив посаду командувача ОК "Південь"

Він подякував за службу і сказав, що гордий був бути частиною команди. 

Геннадій Шаповалов залишив посаду командувача ОК "Південь"
Українську команду при NSATU очолить бригадний генерал Геннадій Шаповалов

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов залишив посаду командувача ОК "Південь".

Про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці Оперативного командування.

"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування «Південь» - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках", – написав Шаповалов. 

Він сказав, що гордий був бути частиною міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України. 

Шаповалов подякував кожному і кожній за відданість і сумлінну службу та плідну співпрацю. 

  • Раніше стало відомо, що Шаповалов очолить українську команду при NSATU у німецькому місті Вісбаден. 
  • Його призначили командувачем ОК "Південь" у квітні минулого року. 
  • Він є бойовим офіцером із багатим досвідом. Народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.
  • Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.
  • За плечима бойового офіцера Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії". 
  • Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ. 
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