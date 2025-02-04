Він подякував за службу і сказав, що гордий був бути частиною команди.

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов залишив посаду командувача ОК "Південь".

Про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці Оперативного командування.

"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування «Південь» - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках", – написав Шаповалов.

Він сказав, що гордий був бути частиною міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України.

Шаповалов подякував кожному і кожній за відданість і сумлінну службу та плідну співпрацю.