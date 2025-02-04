Бригадний генерал Геннадій Шаповалов залишив посаду командувача ОК "Південь".
Про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці Оперативного командування.
"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування «Південь» - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках", – написав Шаповалов.
Він сказав, що гордий був бути частиною міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України.
Шаповалов подякував кожному і кожній за відданість і сумлінну службу та плідну співпрацю.
- Раніше стало відомо, що Шаповалов очолить українську команду при NSATU у німецькому місті Вісбаден.
- Його призначили командувачем ОК "Південь" у квітні минулого року.
- Він є бойовим офіцером із багатим досвідом. Народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само з відзнакою — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.
- Пройшовши всі сходинки військової кар’єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.
- За плечима бойового офіцера Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії".
- Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.