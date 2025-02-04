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У Печерському районі Києва уламки дрона впали на недобудову, пошкоджена амбулаторія по-сусідству

Поранених немає, повідомив мер. 

У Печерському районі Києва уламки дрона впали на недобудову, пошкоджена амбулаторія по-сусідству
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька будівель. На декількох поверхах недобудови знайшли уламки дрони. Пожежі не було, повідомив мер міста Віталій Кличко. Руйнувань і постраждалих немає. 

За інформацією голови Київської міської військової адміністрації, в цьому районі є пошкодження й інших об'єктів. Йдеться про декілька навчальних закладів, амбулаторію та господарські споруди.

"Після нічної атаки БпЛА на Київщину в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови виявлені уламки дрону. Руйнувань та постраждалих немає. Пожежі не було", – сказав міський голова.

Згодом він уточнив, що в амбулаторії, розташованій по-сусідству, пошкоджено вікно. 

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про роботу ППО в столиці після п'ятої ранку. Захисники відбивали чергову атаку дронів. 

  • Цієї ночі, як і багато попередніх, Росія націлилася на українську енергетику. В декількох областях впровадили вимушені відключення світла. 
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