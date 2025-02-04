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Сухаревський: Сили безпілотних систем за пів року провели понад 220 операцій у глибині території Росії

На цей момент запущено понад 3,5 тисячі засобів глибинного ураження.

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) полковник Вадим Сухаревський розповів “Радіо Свобода” про результати роботи СБС за пів року.

"Якщо говорити про бойові застосування, то, підсумовуючи 2024 рік, орієнтовні цифри такі: нашими підрозділами проведено понад 220 операцій з глибинного ураження противника по території Росії. Запущено понад 3,5 тисячі засобів на цей момент", — сказав Сухаревський.

Він наголосив, що підрозділи, які використовують українські дрони-бомбери, показують приклад "надзвичайної ефективності".

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"Наприклад, тільки за останні два місяці нашими підрозділами Nemesis було уражено понад 15 одиниць дорогих "БУК-М3", "Тор" тощо… Наприклад, ураження "БУК-М3" буквально два тижні тому на глибину 57 км. Це дроном. Буквально вчора наш підрозділ ефективно вразив танк противника на глибину понад 34 км. Це FPV", — уточнив Сухаревський.

Командувач СБС зауважив, що зараз триває робота із систематизації різного типу програмних комплексів, вироблення тактики і застосування наземних роботизованих комплексів.

"Ми вже почали процес синхронізації та вироблення складових діяльності на морі в концепті оборони та атаки. І я думаю, що дуже скоро ми вже перейдемо до практичної частини такої діяльності", — запевнив Сухаревський.

  • Раніше СБС підтвердили використання БпЛА дальньої дії, який здатний нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км із можливістю повернення.
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